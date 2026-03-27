RTL Deutschland positioniert Künstliche Intelligenz als das "zentrale Transformationsthema" der Branche und integriert systematisch sogenannte Agentic AI . Durch Systeme wie eine eigene "Agent Factory" sollen KI-Assistenten Entscheidungen vorbereiten und Teams im Alltag entlasten.

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland, meint dazu in einer Presseaussendung: