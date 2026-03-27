KI-Offensive bei RTL Deutschland: Das sind die Projekte
RTL Deutschland positioniert Künstliche Intelligenz als das "zentrale Transformationsthema" der Branche und integriert systematisch sogenannte Agentic AI . Durch Systeme wie eine eigene "Agent Factory" sollen KI-Assistenten Entscheidungen vorbereiten und Teams im Alltag entlasten.
Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland, meint dazu in einer Presseaussendung:
„Wir entwickeln RTL Deutschland konsequent zum führenden Agentic AI Medienhaus im deutschsprachigen Raum. Der nächste Schritt besteht darin, KI als intelligenten Partner für unsere Mitarbeitenden fest in allen Prozessen zu verankern mit dem klaren Ziel, Qualität, Innovationskraft und den kreativen Fokus unserer Teams nachhaltig zu stärken.“
KI im Content: Von der Postproduktion bis zum On-Air-Branding
Nach ersten Erfolgen (wie der KI-Stimme von Hans Clarin für den "Pumuckl" oder der digitalen Wiederbelebung von Margot Weigel bei "Unter uns") folgen nun weitreichende Integrationen:
- "Strafgericht goes KI": Aus bestehendem Material von "Ulrich Wetzel" entstehen durch KI-Bearbeitung neue Episoden mit veränderten Dramaturgien und Urteilen.
- "AI Director": Ein Tool zur Analyse und Strukturierung von Reality-Formaten (z. B. "Are You The One"), das die Postproduktion beschleunigt.
- Virtuelle Produktion (VP): Bei Serien wie "GZSZ", "Unter uns" und "Alles was zählt" werden Hintergründe digital erweitert. Auch die Neuauflage von "Club der roten Bänder" nutzt KI für visuelle Spielräume.
- KI-Werbetrenner: Zu Ostern 2026 zeigt RTL erneut vollständig KI-generierte Branding-Elemente im Hauptprogramm.
Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, fasst die Entwicklung zusammen:
„Künstliche Intelligenz ist bei RTL Deutschland integrativer Bestandteil für Streaming und TV. Sie beschleunigt Prozesse, schafft Freiräume für kreative Teams und hilft uns, Must-See-Inhalte zu entwickeln, bei klarer kreativer Verantwortung des Menschen. Gemeinsam mit starken Partnern entwickeln wir unsere Inhalteangebote weiter und freuen uns über alle Produzenten, die mit mutigen Ideen auf uns zukommen.”