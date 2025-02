Die Königsklasse des Motorsports bleibt auch 2025 teilweise im Free-TV zu sehen. Der Privatsender RTL überträgt dank der Kooperation mit Sky Sport erneut sieben Rennen sowie elf Qualifyings und ein Sprint-Rennen live im frei empfangbaren Fernsehen. Die erste Übertragung in der neuen Saison findet bereits beim Qualifying zum Auftaktrennen in Melbourne am 15. März statt.

Das sind die Übertragungstermine

Das erste vollständige Rennwochenende bei RTL steht dann eine Woche später auf dem Programm, wenn die Formel 1 Station in Shanghai macht. Der Große Preis von China am 23. März verspricht dabei besondere Spannung, schließlich wird dann Lewis Hamilton (40) erstmals im Ferrari im Free-TV bei einem Rennen zu sehen sein. Der siebenfache Weltmeister will in Rot endlich wieder Titelverteidiger Max Verstappen (27) herausfordern.

Nach einer zweimonatigen Pause kehrt die Formel 1 dann am 18. Mai mit dem Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola ins Free-TV zurück. Es folgen die Rennen in Barcelona (1. Juni) und Montreal (15. Juni). Ende Juli überträgt RTL dann den Klassiker im belgischen Spa-Francorchamps, bevor es nach der Sommerpause am 31. August in Zandvoort weitergeht. Den Abschluss im Free-TV bildet wie im Vorjahr das spektakuläre Nachtrennen in Las Vegas am 23. November.