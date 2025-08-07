Rudi Völler (65) und seine Laufbahn als Fußballspieler, Trainer und Sportdirektor werden in der Doku "Rudi Völler - Es gibt nur einen" näher beleuchtet. Sky hat nun bekanntgegeben, wann der rund 90-minütige Film zu sehen sein wird.

Laut einer Mitteilung wird die Doku ab 3. Oktober mit Sky und WOW abrufbar sein. Am selben Tag startet der Film auch um 21 Uhr auf Sky Documentaries. "Ob als Spieler, als Verantwortlicher bei Bayer Leverkusen oder während meines Wirkens in verschiedenen Funktionen für den DFB: Als Partner der Bundesliga ist Sky seit meiner Rückkehr nach Deutschland in den vergangenen 30 Jahren ein ständiger Wegbegleiter", sagte Völler in einem Statement. Deshalb freue er sich sehr, mit Sky eine Doku umzusetzen, "die exklusive Einblicke in mein Leben und meine Karriere zeigt".