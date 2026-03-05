Sieben Jahre, ein Holzsarg und eine Geschichte, die eigentlich längst zu Ende erzählt war. Trotzdem kehrt sie zurück. Petra Blossey (69) wird ihre Paraderolle als Irene Weigel in der RTL-Vorabendserie "Unter uns" wieder aufnehmen. Das bestätigte nach zahlreichen Spekulationen nun sowohl die Schauspielerin selbst als auch der Sender gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Blossey dreht laut übereinstimmenden Medienberichten bereits seit einigen Tagen wieder auf dem Produktionsgelände in Köln. Die Anfrage der Produktion habe sie überrascht, sagt sie - aber letztlich auch gefreut: "Ich freue mich zuallererst auf meine Kollegen. Darauf, dass Irene wieder ein wichtiger Bestandteil der Familie Weigel sein wird." Sie sei stolz auf ihr Comeback.