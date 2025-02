Zwischen Komödie und Soap Opera mit fantastischen Elementen folgt "Rumours" den sieben Staats- und Regierungschef:innen der reichsten Demokratien der Welt auf dem jährlichen G7-Gipfel. Was dabei passiert, wurde von der Kritik bereits als "Mischung aus 'Night of the Living Dead' und 'Dr. Strangelove'" bezeichnet. Und mittendrin Cate Blanchett als deutsche Kanzlerin - mit deutlichen Anleihen an Angela Merkel. Hier ist der verrückte Trailer dieser politischen Horror-Satire :

"Midsommar"-Macher als Produzent

Im deutschen Landsitz sollen sie eine vorläufige Erklärung zu einer globalen Krise zu verfassen. Mit überraschenden, komischen Darbietungen eines brillanten Ensembles und sehr lustigen Dialogen werden diese so genannten Staatsoberhäupter, die gerne reden aber wenig handeln, zu Spektakeln der Inkompetenz. In den nebligen Wäldern kämpfen sie mit zunehmend surrealen Hindernissen – die am Cannes Festival für viel Lachen sorgten.

Eine genreübergreifende Satire über politische Unfähigkeit und eine Reise in das absurde Herz der Macht und des institutionellen Versagens in einer brennenden Welt. Neben Cate Blanchett glänzen Denis Ménochet ("Geliebte Köchin"), Zlatko Buric ("Triangle of Sadness"), Rolando Ravello ("Das perfekte Geheimnis"), Alicia Vikander ("Ex Machina"), Charles Dance ("Gosford Park", "The Crown"), Roy Dupuis ("Shake Hands with the Devil"), Nikki Amuka-Bird ("Knock at the Cabin") und Takehiro Hira ("Shogun"). Neben ihrer Hauptrolle ist Blanchett auch Executive Producer – gemeinsam mit Ari Aster ("Hereditary", "Midsommar").