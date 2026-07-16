Auf Prime Video läuft Gal Gadot bald einem ungewissen Schicksal entgegen. Der Original-Film „The Runner“ führt mit hohem Tempo durch die Straßen und U-Bahn-Tunnel Londons. Im Mittelpunkt steht die „Wonder Woman“ als erfolgreiche Wirtschaftsanwältin Maia Marten, deren geordnetes Leben durch die Entführung ihres Sohnes von einem Moment auf den anderen aus den Fugen gerät. Hier ist der Trailer dazu:

Darum geht es in „The Runner“

Maia Marten (Gal Gadot) ist eine brillante Wirtschaftsanwältin und hat ihr Leben fest im Griff. Doch während ihrer morgendlichen Laufrunde erhält sie einen Anruf, der alles verändert: Ihr Sohn wurde entführt. Die Forderung der Täter ist ebenso simpel wie grausam: Sie muss in Bewegung bleiben, jede Anweisung befolgen und darf niemandem von der Entführung erzählen. Bleibt sie stehen oder weicht vom vorgegebenen Weg ab, stirbt ihr Sohn.

„The Runner“ wurde von Oscar-Preisträger Kevin Macdonald (Der letzte König von Schottland, Touching the Void) inszeniert und ist ab 2. September exklusiv auf Prime Video verfügbar.