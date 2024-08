Bei dieser ersten All-Stars-Staffel treten 12 internationale Fanlieblinge für den Titel "Queen of the Mothertucking World" an. Mit dabei ist unter anderem die Schweizerin Tessa Testicle aus "Drag Race Germany". Die Gewinnerin erhält den Hauptpreis von 200.000 Dollar sowie einen Platz im internationalen Pavillon der Drag Race Hall of Fame.

Wer tritt noch an und wer sitzt in der Jury?

Zu den weiteren Teilnehmerinnen des globalen Wettbewerbs gehören Alyssa Edwards (RuPaul's Drag Race, RUPAUL'S DRAG RACE ALL STARS), Athena Likis (Drag Race Belgique), Eva Le Queen (Drag Race Philippines), Gala Varo (Drag Race México), Kitty Scott-Claus (RuPaul's Drag Race UK), Kween Kong (Drag Race Down Under), Miranda Lebrão (Drag Race Brasil), Nehellenia (Drag Race Italia), Pythia (Canada's Drag Race), Soa de Muse (Drag Race France) und Vanity Vain (Drag Race Sverige).

Ebenfalls bekannt sind die Gastjuror:innen, die neben Gastgeber RuPaul Charles, Stammjurorin Michelle Visage und Regisseur/Choreograph Jamal Sims in der Jury sitzen werden: Mit dabei sind Adriana Lima, Ariadna Gutiérrez-Arévalo, Carson Kressley, Danna Paola, Dianne Brill, Graham Norton, Jasmine Tookes, Javier Ambrossi & Javier Calvo, Matt Rogers, Ross Mathews und Ts Madison.

Im Rahmen der neuen Serie arbeiten MTV und World of Wonder mit All Out zusammen – einer internationalen Organisation, die sich für die Rechte von LGBTQ+ auf der ganzen Welt einsetzt – um mit einer Spende in Höhe von 100.000 Dollar einen neuen Spendenfonds zu starten. Hier kann gespendet werden.