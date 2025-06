Im Mai 2021 hatte die Branchenwebsite "Deadline" erstmals berichtet, dass sich Cavill in Verhandlungen für eine der Hauptrollen in einem Reboot des Klassikers "Highlander - Es kann nur einen geben" aus dem Jahr 1986 befinden soll. Chad Stahelski (56) wurde in diesem Zusammenhang bereits als Regisseur mit dem Projekt verknüpft.

Action-Spezialist übernimmt die Regie

Im Januar 2024 war dann offiziell bekannt geworden, dass der "John Wick"-Regisseur auch der neue "Highlander"-Chef wird. Damals hatte Lionsgate mitgeteilt, dass der Action-Spezialist künftig über die kreative Gestaltung der beiden namhaften Reihen entscheiden soll. Stahelski sagte im "Happy Sad Confused"-Podcast, dass er an die "Highlander"-Welt mit einem Franchise-Gedanken gehe. Die Geschichte soll sich über mehrere Filme strecken und einzelnen Charakteren so mehr Tiefgang verleihen.

Auch in einem Interview mit "Collider" gab der Regisseur an, dass es sich nicht nur um ein Remake des Kultklassikers handeln wird, sondern eine umfassendere Weiterentwicklung der Saga geplant ist. "Wir verlegen die Handlung von den Highlands in den frühen 1500er Jahren ins heutige New York und Hongkong. Es gibt viel Action und es ist ein bisschen eine Liebesgeschichte - aber nicht so, wie man denkt."

Die ursprüngliche "Highlander"-Saga von Russell Mulcahy (71) erzählte die Geschichte unsterblicher Krieger, die durch die Jahrhunderte kämpfen müssen, bis nur noch einer übrig bleibt. Der Film entwickelte sich nach seinem Kinostart 1986 zu einem echten Kultphänomen. Neben mehreren Filmen gab es auch Serien-Ableger.