Ruzowitzky: "Ohne einen Star kannst du nicht drehen"

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung hat mit „Parasite“ erstmals ein nicht englischsprachiger Film den Oscar für den besten Film bekommen? Was ist Ihre Meinung zu der vergangenen Oscar-Verleihung?

Das ist schon ein Paradigmenwechsel, bei dem ich noch nicht genau weiß wie man den beurteilen soll. Was ich im Gegensatz zu vielen anderen schade finde ist, dass sich die Oscars an die Filmfestspiele von Cannes und Venedig anpassen, das war bei den fremdsprachigen Filmen in den vergangenen Jahren schon so. Früher waren die Oscar nominierten Filme halt immer die populäreren, breiter aufgestellten, gefälligeren Filme wie „Titanic“. Einerseits ist es gut für nicht amerikanische Regisseure, wenn jetzt die Oscars dem Filmfestival von Cannes nachhoppeln, andererseits geht dadurch auch ein bisschen was an Vielfalt verloren. „Parasite“ ist ein toller Film, wobei ich dieses Jahr alle gut fand aber keinen so unwahrscheinlich überragend aber es ist interessant, dass da was in Bewegung kommt.

Haben Sie bereits ein nächstes Projekt in Planung?

Ich habe noch nie so viele Anfragen und Angebote bekommen. Es gibt viel zu tun. Es gibt Projekte in Deutschland und International, Serien und Kinofilme, da ist zur Zeit echt Goldgräberstimmung - für mich eine luxuriöse Situation. Ich habe in den letzten fünf Jahren, jedes Jahr ein großes Projekt gemacht. Ich fände es auch nett mich zurück zu ziehen, unter eine Palme zu setzen und was zu schrieben.