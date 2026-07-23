Sacha Baron Cohen kündigt neuen Ali-G-Film an
Sacha Baron Cohen hat es schon wieder getan: Nach längerer Pause ist er endlich noch einmal in die Verkleidung seiner Kult-Kunstfigur Ali G geschlüpft und hat dem west-londoner Möchtegern-Gangster einen eigenen Kinofilm spendiert, der unter dem Titel „Ali G: Who Iz I?“ zumindest in den USA noch im heurigen Oktober zu sehen sein wird. Hier ist die stilechte Ankündigung dazu:
Ali G in Wimbledon
Cohen postete – komplett in Ali-G-Sprache – im Instagram-Video und enthüllte den Titel, der auf eine Wand gesprüht war. Zitat sinngemäß: „Dey haz finally made a documentary about me... Ali G: Who Iz I? Cominatcha on 10.23“ Wie bei „Borat“ wurde heimlich gedreht und Ali G interviewt wieder ahnungslose echte Personen im Mockumentary-Stil. Neu daran ist, dass Cohen nun erstmals auch selbst Regie geführt hat.
Kurz vor der Ankündigung tauchte Cohen bereits als Ali G bei den Wimbledon-Finals 2026 auf und versuchte dort scherzhaft, Gras zu verkaufen. Auch diese Aktion wurde mit versteckter Kamera festgehalten.
Ali G, dessen bürgerliche Name angeblich Alistair Leslie Graham lautet, wurde 1998 in „The 11 O'Clock Show“ (Channel 4) eingeführt, bekam ab 2000 die eigene „Da Ali G Show“ und interviewte damals zum Beispiel Noam Chomsky, Newt Gingrich, Buzz Aldrin, David Beckham und Donald Trump.