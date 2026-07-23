Sacha Baron Cohen kündigt neuen Ali-G-Film an

Sacha Baron Cohen hat es schon wieder getan: Nach längerer Pause ist er endlich noch einmal in die Verkleidung seiner Kult-Kunstfigur Ali G geschlüpft und hat dem west-londoner Möchtegern-Gangster einen eigenen Kinofilm spendiert, der unter dem Titel „Ali G: Who Iz I?“ zumindest in den USA noch im heurigen Oktober zu sehen sein wird. Hier ist die stilechte Ankündigung dazu:

Ali G in Wimbledon

Cohen postete – komplett in Ali-G-Sprache – im Instagram-Video und enthüllte den Titel, der auf eine Wand gesprüht war. Zitat sinngemäß: „Dey haz finally made a documentary about me... Ali G: Who Iz I? Cominatcha on 10.23“ Wie bei „Borat“ wurde heimlich gedreht und Ali G interviewt wieder ahnungslose echte Personen im Mockumentary-Stil. Neu daran ist, dass Cohen nun erstmals auch selbst Regie geführt hat.

Kurz vor der Ankündigung tauchte Cohen bereits als Ali G bei den Wimbledon-Finals 2026 auf und versuchte dort scherzhaft, Gras zu verkaufen. Auch diese Aktion wurde mit versteckter Kamera festgehalten.