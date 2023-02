Vier von sechs Preisen aus dem Kino-Segment konnte der Cast von "Everything Everywhere All at Once" einheimsen. Michelle Yeoh (60) wurde zur besten Hauptdarstellerin gekürt, Ke Huy Quan (51) zum besten Nebendarsteller und Jamie Lee Curtis (64) zur besten Nebendarstellerin. Yeoh sorgte damit für ein Novum: Sie ist die erste Asiatin, der diese Auszeichnung zuteilwurde. Des Weiteren gab es auch den SAG Award in der Kategorie "Bestes Schauspielensemble" für den Streifen.

Der einzige der Hauptpreise im Schauspielfach, der nicht an "Everything Everywhere All at Once" ging: Brendan Fraser (54) sicherte sich den Titel "Bester Hauptdarsteller" für seine Darbietung im Drama "The Whale" von Darren Aronofsky (54). Er setzte sich unter anderem gegen Colin Farrell (46) und Austin Butler (31) durch, es gilt als sehr sicher, dass einer der drei Darsteller auch bei den Oscars triumphieren wird.