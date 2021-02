Salma Hayek plant Serie über sprechende Brüste

Salma Hayek als Produzentin

Autorin Lehr, Salma Hayek, Jose Tamez und Siobhan Flynn werden mit Hayeks Produktionsfirma Ventanarosa Productions als ProduzentInnen fungieren. Sie produzierten auch die erfolgreiche Serie "Alles Betty!" von 2006-2010 und den Oscar-prämierten Film "Frida". Cynthia Mort ("Will & Grace") wurde als Showrunnerin bestätigt.

“Wir sind so dankbar, dass HBO Max so aufgeschlossen und mutig genug ist, diese Show mit uns zu entwickeln", freut sich Hayek. "In 'A Boobs Life' stehen Brüste als Metapher für die konstante Beurteilung, die Frauen erfahren, die dazu führt, dass wir immer das Gefühl haben, nicht genug zu sein. In dieser Serie geben wir Brüsten eine Stimme, die uns durch das Leben einer Frau von einer ganz neuen Perspektive führt, die wir oft nicht wagen zu sehen", ergänzt die 54-Jährige.