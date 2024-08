Sandra Hüller spielt bald in Iñàrritu-Film neben Tom Cruise

Spätestens mit ihren eindringlichen Darbietungen in den Dramen "Anatomie eines Falls" sowie "The Zone of Interest" hat sich die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (46) auch einen klangvollen Namen in Hollywood gemacht. Für den Justizfilm von Justine Triet (46) war sie bei den vergangenen Academy Awards immerhin für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert, so auch bei den Golden Globes. Laut der US-amerikanischen Branchenseite "Deadline" ergatterte sie nun einen Part in einem weiteren prestigeträchtigen Filmprojekt: Im noch unbetitelten neuen Streifen von Alejandro G. Iñàrritu (61), bei dem auch Tom Cruise (62) vor und hinter der Kamera mitwirkt.

Demnach zähle Hüller zu dem beachtlichen Ensemble-Cast des nächsten Iñàrritu-Films, bei dem Cruise als Produzent und Hauptdarsteller fungiert. Ebenfalls mitspielen sollen laut des Berichts John Goodman (72), Jesse Plemons (36), Michael Stuhlbarg (56) sowie die australische Newcomerin Sophie Wilde (26), die zuletzt mit dem Horrorfilm "Talk To Me" überzeugte. In den finalen Gesprächen bezüglich einer Rolle befände sich zudem Oscarpreisträger Riz Ahmed (41).