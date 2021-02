"Sex and the City"-Fortsetzung thematisiert Corona-Pandemie

HBO arbeitet gerade an dem "Sex and the City"-Revival “And Just like That…”. Sieben Jahre nach dem Prequel-Versuch mit “The Carrie Diaries” setzt die Fortsetzung wieder Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) in den Mittelpunkt des Geschehens.

In einem Interview mit "Vanity Fair" sprach Parker über mögliche Handlungsstränge und den Einfluss der Pandemie auf das Leben der Figuren. "Corona wird natürlich eine Rolle in der Handlung spielen, weil es auch die Stadt betrifft, in der die Figuren leben. Ich habe großes Vertrauen in die AutorInnen, dass sie unterschiedlichste Aspekte mit einfließen lassen werden", so Parker.