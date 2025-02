Eine erfolgreiche Sat.1-Marke wird weiter ausgebaut: Ab dem 1. März 2025 wird das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" erstmals an sieben Tagen in der Woche ausgestrahlt. Das gab der Privatsender 2. Februar bekannt. Das beliebte Morgenmagazin, das wochentags bereits ab 5:30 Uhr startet, ist dann auch samstags von 9 bis 12 Uhr live zu sehen.

Service steht im Mittelpunkt

Die neue Samstagsausgabe wird sich inhaltlich von den Werktagsfolgen unterscheiden und ganz im Zeichen von Service-Themen stehen. Im Fokus stehen unter anderem Heimwerk-Projekte, DIY-Ideen fürs Zuhause, aktuelle Modetrends sowie Angebote aus Gartencentern und Supermärkten.

Den Startschuss für das "Frühstücksfernsehen am Samstag" geben am 1. März Alina Merkau (38) und Benjamin Bieneck (41), die von allen Experten der Sendung unterstützt werden. In den weiteren Ausgaben werden sich die bekannten Gesichter wie Marlene Lufen (54), Karen Heinrichs (50), Daniel Boschmann (44), Matthias Killing (45) und Christian Wackert (35) abwechseln.