"Saw: Spiral": Verstörendes Promo-Foto mit sexy Jigsaw

Mit dem Jigsaw-Bild haben die Scherzbolde der Film-Promo jedenfalls einen guten Dienst erwiesen: Obwohl wir einen derartig muskulösen Jigsaw in "Saw: Spiral" mit Samuel L. Jackson und Chris Rock gar nicht zu Gesicht bekommen werden, hat sich das Foto nun unauslöschlich in unser Gedächtnis eingebrannt.