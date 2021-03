"Saw: Spiral": Trailer zum Spin-Off mit Samuel L. Jackson

Folterkammer

Auf Twitter schrieb der Regisseur, dass in "Saw: Spiral" eine der verstörendsten Fallen auf uns warte, die sogar die Spritzengrube aus "Saw 2" in den Schatten stellen könnte.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste "Saw: Spiral" mehrmals verschoben werden und soll nun am 15. Juli in den Kinos erscheinen.