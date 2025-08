Demnach schicken Mitarbeiter zum Schutz von Kühen Drohnen mit Wärmebildkameras aus, die Wölfe aufspüren. An den Drohnen sind Lautsprecher angebracht, die laute Töne abspielen. Dazu gehören Geräusche von Feuerwerk oder Schusswaffen - und streitenden Menschen.

Scarlett Johanssons (40) Stimme musste schon als Vorbild für eine Sprach-KI von OpenAI herhalten. Jedenfalls verklagte die Schauspielerin den Konzern wegen allzu großer Ähnlichkeiten. Nun wurde Johanssons berühmtes Organ erneut zweckentfremdet. Das Landwirtschaftsministerium der USA setzt eine Szene aus einem ihrer Filme ein, um Wölfe abzuschrecken . Dies berichtete das "Wall Street Journal" in einer Reportage über den Kampf gegen die Raubtiere.

In einer berühmt-berüchtigten Szene schreien sich die beiden über drei Minuten an. Der Höhepunkt, oder besser gesagt Tiefpunkt: Der von Driver gespielte Mann sagt, dass er jeden Tag hofft, dass seine Frau stirbt.

An dieser Stelle kommt Scarlett Johansson ins Spiel. Denn aus den Lautsprechern dröhnt eine Sequenz aus ihrem Film "Marriage Story" von 2019. In dem Netflix-Film verkörpert sie mit Adam Driver (41) ein Künstlerpaar, das sich trennt.

"Ich will, dass die Wölfe wissen, dass Menschen böse sind"

"Ich will, dass die Wölfe reagieren und wissen, dass Menschen böse sind", sagt ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums zum "Wall Street Journal". Neben der Streitszene aus "Marriage Story" kommt auch "Thunderstruck" von AC/DC zum Einsatz.

Die unkonventionelle Aktion ist offenbar erfolgreich. Nachdem in einem Gebiet im US-Bundesstaat Oregon innerhalb von 20 Tagen elf Kühe von Wölfen gerissen wurden, gab es in den 85 Tagen nach dem Einsatz von Scarlett Johansson und Co. nur noch zwei tödliche Vorfälle.