Die neue Prime-Video-Serie " Scarpetta" erweckt eine der ikonischsten Figuren der Kriminalliteratur zum Leben. Seit dem Debüt des Charakters im Jahr 1990 wurden weltweit über 120 Millionen Exemplare der Buchreihe von Patricia Cornwell verkauft. Die Verfilmung mit Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman markiert nun den Höhepunkt jahrzehntelanger Erwartung der Fans. Zur Einstimmung folgt hier der Trailer , in dem Cornwell selbst auch einen Gastauftritt absolviert:

Worum geht es in "Sacrpetta"?

In der Hauptrolle verkörpert Nicole Kidman die Gerichtsmedizinerin Dr. Kay Scarpetta. Mit messerscharfem Verstand und unbestechlichem Blick verschreibt sie sich dem Ziel, die Stimme der Opfer zu sein. In einem nervenzerreißenden Fall muss sie einen Serienkiller demaskieren und gleichzeitig beweisen, dass ihr wegweisender Fall von vor 28 Jahren nicht zu ihrem eigenen Untergang wird. Die Serie spielt auf zwei Zeitebenen: Sie begleitet Scarpettas Anfänge als Chefärztin in den späten 90er-Jahren sowie ihre Rückkehr in ihre Heimatstadt in der Gegenwart. Dabei muss sie sich nicht nur grausamen Morden stellen, sondern auch der komplizierten Beziehung zu ihrer Schwester Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis) und lang verborgenen Geheimnissen.

Unterstützt wird das Ensemble durch Bobby Cannavale als Detective Pete Marino, der eng mit Scarpetta zusammenarbeitet, sowie Simon Baker als FBI-Profiler Benton Wesley, der die Ermittlungen aus psychologischer Sicht ergänzt. Ariana DeBose übernimmt die Rolle der technikaffinen Lucy Watson, Kays Nichte, die ihre Expertise in digitale Spurenanalysen einbringt. Die Vergangenheit der Figuren wird durch Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale und Hunter Parrish dargestellt, die die jüngeren Versionen der Hauptcharaktere verkörpern und die zweite Zeitebene der Serie prägen.