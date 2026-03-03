Die "Scary Movie"-Reihe meldet sich zurück: Dieses Jahr geht es nach 13 Jahren mit dem sechsten Teil weiter. Jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht.

Der Trailer zeigt, wie die Horrorkomödie ihre satirische Attacke auf das Genre fortsetzt und dabei moderne Blockbuster aufs Korn nimmt. Unter anderem sind Parodien auf Filme wie "M3GAN", "Blood & Sinners", die "Scream"-Reihe und "Halloween" zu sehen.

Im Clip sind einige bekannte Gesichter dabei: Anna Faris (49) und Regina Hall (55), die in den ersten Filmen der Serie Kultstatus erlangten, kehren als Cindy und Brenda zurück.

Außerdem mischen Marlon Wayans und sein Bruder Shawn Wayans wieder mit - sie waren einst maßgeblich an der Entstehung des Franchise beteiligt und treten nun erneut als kreative Köpfe hinter dem Projekt auf. Die beiden schreiben gemeinsam mit ihrem Bruder Keenen Ivory Wayans und Rick Alvarez das Drehbuch.