Nach dem Triumph von Sängerin Leony (26) über "GNTM"-Model Stefanie Giesinger (27) am 27. Januar steht bereits das nächste Duell bei "Schlag den Star" fest. Am kommenden Samstagabend (3. Februar, live ab 20:15 Uhr) duellieren sich zwei Musiker, wie ProSieben in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat: Rapper Bausa (35) tritt gegen Sänger/Schauspieler Emilio Sakraya (27) an.