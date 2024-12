Der Wettkampf bei der aktuellen Ausgabe der ProSieben-Show "Schlag den Star" entwickelte sich am Samstagabend recht schnell zu einer einseitigen Angelegenheit: Comedian Bülent Ceylan (48) ließ Schlagerstar Stefan Mross (49) von Beginn keine Chance und ging bereits früh deutlich in Führung. Ob beim "Kanu-Rennen" im Studio, beim "Latten-Lauf" oder beim Erkennen englischer Hits auf Deutsch - Ceylan dominierte die Spiele nach Belieben.

Am Ende setzte sich Bülent Ceylan, der bereits zum dritten Mal bei "Schlag den Star" antrat, souverän mit 72:19 durch und sicherte sich die Siegprämie von 100.000 Euro. Für Stefan Mross bleibt zumindest der Trost, dass er schon am Montag einen weiteren TV-Auftritt hat - dann ist er zu Gast bei "TV Total" mit Sebastian Pufpaff (48).

Einen kleinen Erfolg konnte Mross immerhin beim Spiel "Kleben" verbuchen, bei dem verschiedene Gegenstände mit Klebeband an eine Plexiglasscheibe befestigt werden mussten. Seine spitze Bemerkung "Er hat sich verklebt" in Richtung Ceylan kam bei Moderator Opdenhövel allerdings nicht gut an: "So witzig war es jetzt nicht."

Linda Zervakis als Gastjurorin

Für einen überraschenden Moment sorgte am Abend immerhin die Gastjurorin Linda Zervakis (49). Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin erschien als Moderatorin für die Spielerunde "Blamieren oder Kassieren" auf Krücken im TV-Studio. Auf die besorgte Nachfrage von Matthias Opdenhövel, was ihr denn passiert sei, konterte sie mit trockenem Humor: "Ich hatte eine Schönheits-OP. Ich fange unten an."

Am Samstag, dem 11. Januar 2025, geht "Schlag den Star" dann schon wieder in die nächste Runde: In der kommenden Folge messen sich die Ehepaare Kate Hall (41) und Detlef Soost (54) mit Sarah Bora (34) und Eko Fresh (41) in bis zu 15 Runden im direkten Duell.