Ob wohl noch Zeit zum Feiern bleibt, wenn neue Herausforderungen auf die Teams zukommen? Am 11. Januar 2026, live um 20:15 Uhr, steht mit dem Duell ProSieben gegen SAT.1 die 100. Ausgabe von "Schlag den Star" auf dem Programm! Für ProSieben spielen Annemarie Carpendale, Andrea Kaiser, Thore Schölermann und Simon Gosejohann. Marlene Lufen, Caroline Frier, Matthias Killing und Aaron Troschke bilden das SAT.1-Team. Doch uns interessiert hier ein anderes Thema: Welche früheren Highlights haben sich im Lauf der Gameshow-Geschichte ergeben?