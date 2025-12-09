"Schlag den Star" geht in eine neue Ausgabe: Am 20. Dezember 2025 (20:15 Uhr auf ProSieben) treten in der Spielshow eine Frau und ein Mann gegeneinander an. Und ausgerechnet zwei enge Freunde duellieren sich dann dabei: Sylvie Meis (47) nimmt es mit Riccardo Simonetti (32) auf.

Die Moderatorin und der Entertainer kennen sich seit Jahren und schätzen sich sehr. Jetzt werden aus Freunden aber Konkurrenten, die in bis zu 15 verschiedenen Spielen Kampfgeist unter Beweis stellen müssen, um 100.000 Euro zu gewinnen. Matthias Opdenhövel führt wie immer durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert das Geschehen.

Für Simonetti ist es das erste Mal bei "Schlag den Star". Meis hingegen hat bereits Erfahrung: Im Juni 2020 besiegte sie ihre niederländische Landsfrau Lilly Becker deutlich.