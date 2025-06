Freude bei der Familie Geiss nach dem Sieg

Im Duell der prominenten Schwestern mussten sich diese dann in Spielen wie "Hüpf-Fußball", "Seilspringen" oder dem Klassiker "Blamieren oder Kassieren" beweisen. Am Ende sicherten sich die Geiss-Schwestern Davina und Shania den Sieg und konnten über den Geldkoffer mit 100.000 Euro jubeln. Auf Instagram freute sich Robert Geiss mit seinen Töchtern: "Ich bin sehr stolz auf meine Kinder", schrieb der Reality-TV-Star zu Aufnahmen aus der Show, auf denen der Moment zu sehen ist, in dem sich seine Töchter den Sieg sicherten. Vom Geiss-Nachwuchs selbst heißt es unter anderem in einer Story auf Instagram: "Was für eine mega Show, war definitiv nicht einfach, aber haben es geschafft, danke an alle, die uns unterstützt haben."