Bald heißt es wieder "Schlag den Star"! Diesmal kämpfen gleich vier Promis gegeneinander: Im Paar-Duell (15. März um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) treten Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (38) und seine Partnerin, die Influencerin Lia Mitrou (27), gegen den Fußballer Max Kruse (36) mit seiner Ehefrau Dilara Kruse (33) an. Live stehen sich die beiden Paare in Spielen rund um Sportlichkeit, Geschick und Wissen gegenüber. "We love to knossitain you! Danach müsst ihr Pärchen-Abend neu definieren!", zitiert ProSieben Knossi und Lia Mitrou in der Pressemitteilung. Die Kruses hingegen deuten an, es könne auch "ein bisschen peinlich" werden. Moderiert wird die Live-Show wie immer von Matthias Opdenhövel.

Max Kruse hat schon "Schlag den Star"-Erfahrung In einem vom Sender auf Instagram geposteten Video kündigt Knossi den Abend als "einen der legendärsten Spieleabende im TV" an. Während er das erste Mal an der Show teilnimmt, ist es für Max Kruse der zweite Auftritt. Anfang 2022 duellierte er sich mit Moderator Steven Gätjen und ging nach 15 Spielen als Sieger hervor.

Auch bei Lia Mitrou und Dilara Kruse gibt es in Sachen Erfahrung kleine Unterschiede: Während Kruse bereits an mehreren Reality-Formaten teilnahm, darunter unter anderem "Promi Big Brother", ist Mitrou im Fernsehen noch nicht groß in Erscheinung getreten. Für die "Schlag den Star"-Fans ist es bereits das zweite Paar-Duell in diesem Jahr: Im Januar traten mit Detlef D! Soost (54) und seiner Frau Kate Hall (41) sowie Eko Fresh (41) und Sarah Bora bereits zwei Ehepaare an. Am Ende gewannen Soost und Hall die Show.