Am 1. November 2025 gab es bei der neuen Ausgabe von "Schlag den Star" eine geballte Ladung Comedy. In der Live-Show auf ProSieben duellierten sich die beiden Satiriker der "heute-show" von ZDF, Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster (30), mit den beiden Comedians des Podcasts "Bratwurst & Baklava", Özcan Cosar (44) und Bastian Bielendorfer (41). Moderator Matthias Opdenhövel (55) führte durch die Show, Ron Ringguth (59) kommentierte das Duell

Bereits im Vorfeld liefern sich die beiden Teams einen Schlagabtausch. "Backwurst und Bratlava? Essen wir zum Frühstück", witzeln das "heute-show"-Team über ihre bevorstehenden Kontrahenten. Diese geben sich wiederum betont lässig und siegessicher - schließlich gewann das "Bratwurst & Baklava"-Duo die Show im Jahr 2023 bereits einmal. "Ihr seid vielleicht gebildet und intelligent, aber wir sind cool", geben sie auf die Stichelei der "heute-show"-Satiriker zurück.