"Schlag den Star": Satire vs. Comedy. Wer hat gewonnen?
Am 1. November 2025 gab es bei der neuen Ausgabe von "Schlag den Star" eine geballte Ladung Comedy. In der Live-Show auf ProSieben duellierten sich die beiden Satiriker der "heute-show" von ZDF, Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster (30), mit den beiden Comedians des Podcasts "Bratwurst & Baklava", Özcan Cosar (44) und Bastian Bielendorfer (41). Moderator Matthias Opdenhövel (55) führte durch die Show, Ron Ringguth (59) kommentierte das Duell
Bereits im Vorfeld liefern sich die beiden Teams einen Schlagabtausch. "Backwurst und Bratlava? Essen wir zum Frühstück", witzeln das "heute-show"-Team über ihre bevorstehenden Kontrahenten. Diese geben sich wiederum betont lässig und siegessicher - schließlich gewann das "Bratwurst & Baklava"-Duo die Show im Jahr 2023 bereits einmal. "Ihr seid vielleicht gebildet und intelligent, aber wir sind cool", geben sie auf die Stichelei der "heute-show"-Satiriker zurück.
Unglaubliche Wende schreibt "Schlag den Star"-Geschichte
Mit gleich vier Comedians durfte man annehmen, dass "Schlag den Star" diesmal sehr lustig wird. Doch womit niemand gerechnet hatte: es wurde richtig dramatisch und sensationell. Zunächst sah es für das "heute-show"-Team überhaupt nicht gut aus, denn Bielendorfer und Cosar hatten sich um Mitternacht einen Vorsprung von 45:0 herausgeholt. Doch dann legten van der Horst und Köster richtig los und es kam zum "Wunder von Köln".
Die beiden Satiriker hatten einen richtigen Run und gewann plötzlich eine Herausforderung nach der anderen. Bei den Spielen "Pärchenzaun", "Doppel-Hürdenlauf" und "Lochball" erwiesen sie sich als unschlagbar und schrieben mit dieser Aufholjagd "Schlag den Star"-Geschichte.
Daher durften sich zuletzt Fabian Köster und Lutz van der Horst kurz vor 2 Uhr früh mehr als berechtigt über das Preisgeld von 100.000 Euro freuen.
"Schlag den Star" legt nun eine siebenwöchige Pause ein. Die nächste, 99. Ausgabe läuft erst am 20. Dezember. In der Zwischenzeit zeigt ProSieben ab 8. November an den Samstagabenden die neue Staffel von "The Masked Singer".