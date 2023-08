"Schlag den Star": Pietro Lombardi tritt gegen Chris Tall an

Pietro Lombardi (31) und Chris Tall (32) werden sich bald im TV duellieren: In der ProSieben-Sendung "Schlag den Star" treten der Musiker und der Komiker am Samstag, den 2. September (20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn), gegeneinander an. Die beiden Kandidaten gehen motiviert in die Show:

"Chris darf als Comedian ja bloß seinen Humor nicht verlieren. Das sollte er auch besser nicht - dann hat er zumindest eine Sache, die er nicht verloren hat", macht Lombardi seinem Gegner eine Kampfansage. Chris Tall nimmt die Herausforderung an und schmückt seine Antwort mit Songs seines Kontrahenten: "Pietro, meine 'Cinderella': Unser Verhältnis war immer 'Phänomenal', aber dieser Abend wird nicht schön 'For you'. Da hilft dir nicht mal dein 'Kämpferherz'!"