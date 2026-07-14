Der dämonenhaft schaurige Trashfilm „Geisterjäger John Sinclair – Die Dämonenhochzeit“ schlummerte seit 1997 fast drei Jahrzehnte im Giftschrank cineastischer Unterhaltungskunst. Nun endlich kommt der von allen Fans heiß ersehnte Streifen zu den #SchleFaZ-Ehren, die er verdient. Am Samstag, 3. Oktober 2026, laden Oliver Kalkofe und Peter Rütten zu einem ganz besonderen #SchleFaZ LIVE in den Ernst-Reuter-Saal ein. Die Hauptstadt erlebt an diesem Abend nicht weniger als die Weltpremiere von „Geisterjäger John Sinclair – Die Dämonenhochzeit“ in der ultimativen #SchleFaZ-Version – und damit den offiziellen Auftakt der neuen #SchleFaZ-Saison.

Besonderer Gast Dietmar Wunder Ein ganz besonderes Highlight ist Stargast Dietmar Wunder, der als deutsche Stimme von Geisterjäger John Sinclair, James Bond und zahlreichen internationalen Hollywood-Stars zu den bekanntesten Synchronsprechern Deutschlands zählt. Gemeinsam mit Kalkofe und Rütten spricht er über Dämonen, Dialoge, Synchronkunst und einen Film, der beste Voraussetzungen mitbringt, in die ruhmreiche #SchleFaZ-Geschichte einzugehen. Für alle, die den Kult bislang nur aus dem Fernsehen kennen, bietet sich die einmalige Gelegenheit, den unverwechselbaren #SchleFaZ-Spirit dort zu erleben, wo er am intensivsten ist: gemeinsam mit Hunderten Fans, live im Saal auf Großbildleinwand und mit den Machern auf der Bühne.

Neue #SchleFaZ-Staffel ab Oktober 2026 Noch bevor die insgesamt acht neuen Folgen ab 30. Oktober 2026 bei NITRO ausgestrahlt werden und auf RTL+ verfügbar sind, feiert die erste Episode ihre exklusive Premiere vor Live-Publikum. Gemeinsam mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten erleben die Zuschauer den neuen #SchleFaZ erstmals auf großer Leinwand – inklusive Live-Moderation, exklusiver Hintergrundgeschichten, kultiger Kommentare und jeder Menge Selfie-Action. Das wird die größte „SchleFaZ-Meets-Sinclair-Fanparty“ aller Zeiten – das Schlimmste aus zwei Welten.