Als "riesige Herausforderung" sieht Danner den Umstand, dass man als Moderator einer Frühstücksfernsehsendung weit früher als das Publikum aufstehen muss. Um halb Drei, mitten in der Nacht, ist es für ihn soweit. In den 15 Jahren haben die beiden mehrere Varianten ausprobiert, wie sie am besten aus ihren Betten finden - vom Handyalarm über klassische alte Wecker ohne Snooze-Taste bis hin zu gegenseitigen "Wakeup-Anrufen" zu Beginn ihrer "Café Puls"-Karriere.

Dass das an die Substanz geht, wird wohl kaum jemand in Frage stellen. Ist also noch Energie für weitere 1.500 Sendungen vorhanden? "Also ob es nochmal 1.500 Sendungen werden, bezweifle ich. Wobei, wer weiß... Vielleicht gibt es dann ein Senioren-'Café Puls'. Sag niemals nie, man weiß nie was kommt", wagt Schwarzjirg keine Prognose.