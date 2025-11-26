Im kommenden Jahr wird, zumindest erstmal in den USA, eine weitere Staffel der Kultserie "Scrubs" erscheinen. Schon vor einigen Wochen gab es ein Behind-the-Scenes-Video der Produktion zu sehen. Jetzt hat der Instagram-Account der Show tatsächlich auch einen ersten kurzen Teaser geteilt , der die Rückkehr der Fan-Lieblinge zeigt.

Erster Teaser-Trailer zum "Scrubs"-Revival

J.D. (Zach Braff, 50), Turk (Donald Faison, 51) und Elliot (Sarah Chalke, 49) laufen in dem Clip einen Krankenhausflur hinunter. Selbstbewusst erklärt J.D.: "Ich bin zurück, Baby", woraufhin ihn einige junge Ärzte verwirrt anschauen, weil sie ihn überhaupt nicht kennen. Kurze Zeit später tauchen auch Dr. Cox (John C. McGinley, 66) und Carla (Judy Reyes, 58) wieder auf.

Die Serie "Scrubs" wurde ursprünglich von 2001 bis 2010 in den USA ausgestrahlt. Die Revival-Staffel soll nun am 25. Februar in den USA auf ABC starten und daneben beim Streamingdienst Hulu verfügbar sein. Ein deutsches Startdatum ist noch nicht bekannt. Höchstwahrscheinlich dürfte die Revival-Staffel hierzulande beim Streamingdienst Disney+ zu sehen sein.

Neben den Erwähnten kehren aus der Originalserie auch Robert Maschio (59) als Chirurg Dr. Todd Quinlan und Phill Lewis (57) als Hooch zurück. In Gastrollen sind zudem Ex-"Saturday Night Live"-Star Vanessa Bayer (44) und Schauspieler Joel Kim Booster (37) zu sehen.