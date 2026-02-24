Ein chaotischer und bizarrer Krankenhaus-Alltag? Das hört sich eigentlich ohnehin nach einem Normalzustand an, aber seit wir 2001 den Spuren des Jungmediziners J.D. in der Comedyserie "Scrubs - Die Anfänger" folgen durften, hat sich das alles noch mehr in unser Gedächtnis eingegraben. Nun steht ein neues Spital-Chaos bevor, doch der Anfänger-Titel ist verschwunden und es heißt in der Neuauflage nur noch "Scrubs" . Die Originalbesetzung rund um Zach Braff wurde aber zu Glück beibehalten. Zur Einstimmung folgt hier gleich mal der offizielle Trailer :

Neue Praktikanten rund um J.D.

Die Serie, die in der Gegenwart spielt, vereint die Originalbesetzung für weitere herzerwärmende Lacher und turbulente Eskapaden und stellt zugleich eine neue Generation von Praktikanten vor. Die Neuauflage besteht aus insgesamt neun Folgen, von denen wöchentlich jeweils eine auf Disney+ erscheinen wird.

J.D. und Turk stehen zum ersten Mal seit Langem wieder gemeinsam im OP: Die Medizin hat sich verändert und so auch die Praktikanten; doch ihre Bromance hat die Zeit überdauert. Neue und bekannte Charaktere meistern mit Humor, Herz und einigen Überraschungen den Alltag im Sacred Heart Hospital.

In der 30-minütigen Neuauflage der Comedyserie spielen Zach Braff als John „J.D.“ Dorian, Donald Faison als Christopher Turk und Sarah Chalke als Elliot Reid. Die Originaldarsteller Judy Reyes und John C. McGinley werden in Gastrollen als Carla beziehungsweise Dr. Perry Cox zu sehen sein.