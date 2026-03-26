Der "Scrubs"-Serienneustart auf Disney+ vereint die Originalbesetzung für weitere herzerwärmende Lacher und turbulente Eskapaden und stellt zugleich eine neue Generation von Praktikanten vor. Neue und bekannte Charaktere meistern mit Humor, Herz und einigen Überraschungen den Alltag im Sacred Heart Hospital.

J.D. und Turk stehen zum ersten Mal seit Langem wieder gemeinsam im OP: Die Medizin hat sich verändert, doch ihre Bromance hat die Zeit überdauert. Wie sieht der Episodenfahrplan zum Neubeginn der Comedyserie aus?