Scrubs-Neuauflage: Wie viele Folgen, wann ist Finale auf Disney+?
Die Neuauflage der Comedyserie vereint wieder Zach Braff, Sarah Chalke und Donald Faison. Wie ist der Episodenfahrplan?
Der "Scrubs"-Serienneustart auf Disney+ vereint die Originalbesetzung für weitere herzerwärmende Lacher und turbulente Eskapaden und stellt zugleich eine neue Generation von Praktikanten vor. Neue und bekannte Charaktere meistern mit Humor, Herz und einigen Überraschungen den Alltag im Sacred Heart Hospital.
J.D. und Turk stehen zum ersten Mal seit Langem wieder gemeinsam im OP: Die Medizin hat sich verändert, doch ihre Bromance hat die Zeit überdauert. Wie sieht der Episodenfahrplan zum Neubeginn der Comedyserie aus?
Wie viele Folgen hat "Scrubs"-Staffel 1?
Die Ärzte-Serie wird insgesamt 9 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Es geht los ab 25. März 2026 auf Disney + - danach folgt jeweils mittwochs eine weitere Folge. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 25. März 2026: Folge 1
- 1. April 2026: Folge 2
- 8. Apr. 2026: Folge 3
- 15. Apr. 2026: Folge 4
- 22. Apr. 2026: Folge 5
- 29. Apr. 2026: Folge 6
- 6. Mai 2026: Folge 7
- 13. Mai 2026: Folge 8
- 20. Mai 2026: Folge 9 (Finale)