Bestsellerautor Sebastian Fitzek (54) übernimmt anlässlich seines 20-jährigen Autoren-Jubiläums eine Gastrolle in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" – kurz vor seiner großen Live-Show in der Berliner Waldbühne im August.

Gedreht wurde am 12. Mai in den GZSZ-Studios von UFA Serial Drama in Potsdam-Babelsberg. Für Fitzek ist es die erste Rolle in einem täglichen Serienformat. Beim Dreh sagte er: "Es war spannend, einmal die Seiten zu wechseln und selbst Teil einer GZSZ-Geschichte zu werden. Die Atmosphäre am Set war großartig und ich war beeindruckt von der Leidenschaft, mit der hier täglich packende Geschichten erzählt und vom ganzen Team umgesetzt werden."