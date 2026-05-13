Sebastian Fitzek: Das wird seine Gastrolle bei GZSZ
Bestsellerautor Sebastian Fitzek (54) übernimmt anlässlich seines 20-jährigen Autoren-Jubiläums eine Gastrolle in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" – kurz vor seiner großen Live-Show in der Berliner Waldbühne im August.
Gedreht wurde am 12. Mai in den GZSZ-Studios von UFA Serial Drama in Potsdam-Babelsberg. Für Fitzek ist es die erste Rolle in einem täglichen Serienformat. Beim Dreh sagte er: "Es war spannend, einmal die Seiten zu wechseln und selbst Teil einer GZSZ-Geschichte zu werden. Die Atmosphäre am Set war großartig und ich war beeindruckt von der Leidenschaft, mit der hier täglich packende Geschichten erzählt und vom ganzen Team umgesetzt werden."
Geheime Storyline
Der Thriller-Autor wird Teil einer noch geheim gehaltenen Storyline rund um Jo Gerner (Wolfgang Bahro), dessen Tochter Matilda (Anna-Katharina Fecher) und seiner Ex-Partnerin Yvonne (Gisa Zach). Welche Rolle er genau spielt, bleibt bis zur Ausstrahlung im Juli auf RTL+ und bei RTL unter Verschluss.
Fitzeks Auftritt bei GZSZ ist zugleich der Auftakt zu einem besonderen Höhepunkt seines Jubiläums: Am 7. und 8. August bringt Sebastian Fitzek seine Jubiläums-Show live auf die Waldbühne Berlin.