SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im April 2019

HUGE IN FRANCE, Staffel 1 (Netflix)

Ab 12. April spielt sich der französische Komödiant Gad Elmaleh in dieser Netflix-Komödie selbst: Der in den USA ziemlich unbekannte, aber in Frankreich berühmte Comedian Gad lässt seine Karriere in Frankreich hinter sich, um in Los Angeles seinem ohne Vater aufgewachsenen Sohn zu widmen. Der 16-jährige Sohnemann hält allerdings nicht viel von seinem Vater.