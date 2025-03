Die Filmstars Helen Mirren (79) und Pierce Brosnan (71) zeigen auch öffentlich, wie nah sie sich stehen. Am 27. März besuchten die beiden befreundeten Schauspieler die Premiere ihrer neuen Serie "MobLand" in London. Dabei hielten sie sich für die Fotografen an den Händen und umarmten sich.

Hauptdarsteller zeigen sich in eleganten Outfits in Schwarz In der Paramount+-Serie spielen Helen Mirren und Pierce Brosnan die mächtigen Verbrecherbosse Conrad und Maeve Harrigan. Bei der Premiere erschien die 79-Jährige in einem eleganten, schwarzen Satinkleid mit langen Ärmeln. Dazu trug sie Schnürstiefeletten. Ihr Co-Star erschien in einem schwarzen Anzug. Auf dem Event war auch ihr Schauspielkollege Tom Hardy (47) zu sehen, der ebenfalls eine Rolle in "MobLand" spielt. Filmemacher Guy Ritchie (56), der als Produzent an der Serie beteiligt ist und bei einigen Episoden Regie führt, kam mit seiner Frau Jacqui Ainsley (43) und seinem Sohn Rocco (24) zur Premiere.

Darum geht es in der neuen Serie "MobLand" dreht sich um die Londoner Gangsterbosse Conrad und Maeve Harrigan. Sie befinden sich im Kampf gegen ein rivalisierendes Syndikat, das ihr Imperium bedroht. Tom Hardy schlüpft in die Rolle von Harry Da Souza, der gerufen wird, um die Probleme der Harrigans zu lösen. Der ehemalige "James Bond"-Star Brosnan schwärmte bei der Premiere über seine Schauspielkollegin Mirren. "The Hollywood Reporter" sagte er: "Wir genießen die Gesellschaft des jeweils anderen sehr. Ich bin ein großer Bewunderer von Helens Arbeit. Ich finde, sie ist eine wunderschöne Frau." Sie sei ein "Kraftpaket", so Bronan weiter über seine Kollegin. "Sie hat eine Menge Herz, eine Menge Seele. Ich liebe sie über alles", fügte der irische Schauspieler hinzu. Er erinnerte sich auch an ihre erste Zusammenarbeit in dem Film "Rififi am Karfreitag" von 1980: "Mein erster Film war mit ihr - aber es war nicht wirklich mit ihr. Ich war nur irgendwo in dem Film."