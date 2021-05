9 Serien-Paare, die uns an die wahre Liebe glauben lassen

Dan und Serena in "Gossip Girl"

Schon von Anfang an hatte man das Gefühl, dass das It-Girl aus der Upper Eastside und der einsame Schriftsteller aus Brooklyn füreinander geschaffen waren. Sie kamen immer wieder zusammen und knüpften auch eine enge Freundschaft, die ihnen auch in schweren zeiten eine Stütze gab. Trotz aller Probleme in ihrer Familie und ihrem Freundeskreis hielten Dan und Serena zueinander. Es gibt wohl kein besseres Beispiel dafür, dass sich Gegensätze anziehen.