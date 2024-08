Seventeen Tour Follow Again to Cinemas: Trailer zum Konzertfilm

Seventeens erstes Konzert im Seouler WM-Stadion und ihre Zugabentour "Seventeen Tour 'Follow' Again To Seoul" wird im August weltweit auf die Kinoleinwände kommen und vermutlich Geschichte schreiben. Hier ist der Trailer dazu:

Von den mit Spannung erwarteten Auftritten der dreizehn Mitglieder, über die Premiere von "MAESTRO", bis hin zu den einzigartigen Auftritten der Band zu "Spell", "LALALI" und "Cheers to youth", fängt der Film diese unvergesslichen Momente mit Kameras aus verschiedenen Blickwinkeln ein und sorgt so für ein packendes Erlebnis.

Wo ist Seventeen Tour Follow Again to Cinemas zu sehen?

Seventeen Tour Follow Again to Cinemas startet am 21. August mit ScreenX und 4DX in unseren Kinos.