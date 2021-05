"Sex and the City": Sara Ramírez spielt erste nicht-binäre Figur

HBO Max arbeitet zur Zeit an der "Sex and the City"-Serie "And Just Like That". Nach dem öffentlichen Zwist zwischen Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker verließ Cattrall 2016 das Ensemble und wünschte sich eine Nachfolgerin, die die Serie diverser machen würde. Nun wurde bekannt gegeben, dass Sara Ramírez Teil der neuen Serie wird. Auch wenn sie nicht in die Fußstapfen von Cattrall steigt, hat sie eine bedeutende Rolle in "And Just Like That".

Ramírez wird Che Diaz spielen, die erste nicht-binäre Figur im "Sex and the City"-Universum. Che hat ein großes Herz und spricht in einem Podcast regelmäßig mit Carrie Bradshaw über die Herausforderungen im Leben, wie "Just Jared" berichtet.