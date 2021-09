Intimitätskoordinatorin im Gespräch: So komplex sind Sex-Szenen

Wie gestaltet sich Ihre Arbeit mit SchauspielerInnen, die ja oft sehr private Seiten von sich vor der Kamera zeigen müssen?

Der Unterschied ist ja eben, dass es nicht privat ist. Man wird zwar mit jemandem intim, den man normalerweise nicht so nah an sich heranlassen würde, aber man tut es für die Arbeit. Es gibt gewisse Regeln, an die man sich hält, und dabei ist es wichtig zu trennen, wer man privat und wer man in der Rolle ist, sodass man immer die Möglichkeit für einen Ausstieg hat.

Das ist etwas, was ich gleich am Anfang etabliere. Wenn wir zu arbeiten beginnen, egal ob es sich dabei um eine Probe oder einen Dreh handelt, es gibt immer eine Ausstiegsmöglichkeit. Wir vereinbaren eine rituelle Geste, damit klar ist, wann man privat und wann man in der Rolle ist.

Wir überlegen uns auch Bewegungskonzepte für die Rolle und denken auch darüber nach, wie sich die Figur anhören würde. Da gibt es natürlich auch das Gefühl, dass man nicht seinen privaten Orgasmus mit an das Set nehmen möchte, sondern der Figur einen eigenständigen Orgasmus gibt. Wir kreieren Soundrhythmen, um es nicht privat werden zu lassen, sondern um auf einer professionellen Ebene zu arbeiten.