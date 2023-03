Um was geht es in Staffel 2?

Staffel 1 von "Sex/Life" ging mit einem gewaltigen Cliffhanger - ein Kuss zwischen Brad und Billie - zu Ende. Doch trotz allem entschied sich Billie dazu, an ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau festzuhalten und Cooper doch nicht zu verlassen. Doch dieser ist von den Launen seiner Frau mittlerweile so genervt, dass er selbst andere Wege gehen möchte. Billie ist folglich am Boden zerstört und versucht sich, mit neuen Sex-Abenteuern hinwegzutrösten. Ob sie diesmal Mr. Perfect findet?