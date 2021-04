Nina und Matthias

Genauso wie die Dregs werden Nina Zenik und Matthias Helvar auch erst in "Six Crows" vorgestellt. Im Gegensatz zu den Dregs hatte Nina jedoch schon in ihrer Vorgeschichte mit Rayka zu tun, weshalb ihr Handlungsstrang nicht völlig neu erfunden wurde, sondern auf jenem von "Six Crows" basiert.

Zwar werden die Ereignisse dort in Flashbacks erzählt, aber behalten mit der Serienadaption ihren zeitlichen Ablauf bei. Mit diesem Schritt gelingt es den MacherInnen, alle wichtigen Figuren bereits in der ersten Staffel einzuführen, ohne Alinas Geschichte dabei aus dem Fokus zu verlieren. In der zweiten Staffel dürfte Nina Teil der Dregs werden, wobei noch unklar ist, in welchen Coup sie sich genau verwickeln wird.