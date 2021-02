"Shang-Chi": Alles, was wir über den neuen Marvel-Film wissen

Awkwafina und Simu Liu

Der Titelheld wird von Simu Liu verkörpert, der zwar noch keinen großen Auftritt auf der Kinoleinwand hatte, aber dafür schon in zahlreichen TV-Serien wie "Taken" mitwirkte. "Shang-Chi" ist ein Kung-Fu-Meister, der zwar keine Superkräfte besitzt, aber sein Chi wie kein anderer fokussieren und dadurch ungeahnte Kräfte freisetzen kann. Seine Kampfkünste sind derart entwickelt, dass er bereits Captain America, Spider-Man und Wolverine unterrichtet hat.

An der Seite von Liu steht "The Farewell“-Star Awkwafina, über deren Rolle jedoch noch nichts bekannt ist. "Ich war begeistert, wie sehr auf die kulturellen Eigenheiten eingegangen wird. Ich habe schon in Filmen mitgewirkt, die kulturelle Unterschiede miteinfließen haben lassen, aber hier ist es auf einem anderen Level. Ich finde es großartig, dass sich die kulturelle Vielfalt in Filmen weiterentwickelt", sagte Awkwafina in einem Interview mit "StyleCaster".