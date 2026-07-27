Die beliebteste Schafherde der Welt erobert im Herbst wieder die große Leinwand. „Shaun das Schaf: Spuk im Kürbisfeld“ verspricht sogar, richtig unheimlich zu werden, weil die Bauernhofbewohner stilecht Halloween feiern wollen. Dann taucht auch noch ein haariges Monster auf. Wer hier einer unfreiwilligen Verwandlung unterzogen wurde, verrät gleich der Trailer :

Darum geht es in „Shaun das Schaf: Spuk im Kürbisfeld“

Zur großen Freude von Shaun und seinen wolligen Freunden steht auf der „Mossy Bottom“-Farm Halloween vor der Tür. Nur leider zerstört der tollpatschige Farmer kurz vor dem Fest den Kürbisgarten der Schafherde und nun liegt es an Shaun, eine Lösung zu finden! Als dieser daraufhin zum verrückten Wissenschaftler wird, der Farmer urplötzlich verschwunden ist und obendrein noch ein haariges Ungeheuer in den Wäldern von Mossingham umherstreift, ist das Chaos perfekt und alle bereit für ein ebenso lustiges wie aufregendes, neues Abenteuer!

Die beliebte Figur Shaun das Schaf stammt von den Machern von „Wallace & Gromit“ und „Chicken Run“ und ist eine der erfolgreichsten Marken von Aardman Animations. Die Animationsserie wird seit Jahren in über 170 Ländern weltweit ausgestrahlt und wurde mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit mehreren Emmy Awards sowie einem BAFTA Children's Award als Bestes Animationsprogramm. Der erste Spielfilm über Shaun das Schaf sowie der zweite Kinofilm „Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm“ erhielten jeweils eine Nominierung für den Academy Award sowie den BAFTA in der Kategorie „Bester Animationsfilm“. 2021 veröffentlichte Aardman mit „Shaun das Schaf – Die Weihnachtsmission“ ein halbstündiges Kurzfilm-Special, welches den International Emmy gewann.