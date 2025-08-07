Shortynale 2025: Kurzfilmfestival aus Klosterneuburg

Von 12. bis 16. August 2025 verwandelt das Festival die Babenbergerhalle in Klosterneuburg in ein cineastisches Wohnzimmer.

Es ist wieder Shortynale-Zeit: 2025 findet das Klosterneuburger Kurzfilmfestival vom 12. bis 16. August statt. Das sorgfältig kuratierte Programm vereint preisgekrönte Shorts aus aller Welt mit Kurzfilmen aus der Region. Wie jedes Jahr dürfen sich Besucher:innen auf prominente Gäste, eine hochkarätige Jury und spannende Gespräche rund um das Festival freuen. Für die Jury der Wettbewerbsfilme konnte dieses Team gewonnen werden: Oscar-Preisträger und Shortynale-Urgestein Stefan Ruzowitzky, Kurzfilmstar und Kino-Newcomerin Olga Kosanović und Vorjahressiegerin Pipi Fröstl entscheiden, wer die heiß begehrten Hauptpreise entgegennehmen darf. Die Qual der Wahl beim "Niederösterreichischen Kurzfilmpreis" haben heuer hingegen die renommierte Editorin Andrea Wagner, die Filmbeauftragte vom Land Niederösterreich Eva Machherndl sowie Vorjahresgewinnerin Klara von Veegh.

© Shortynale/Laura Reither Plakatmotive Shortynale 2025

Diese Shortynale-Highlights erwarten uns Die Kurzfilme im heurigen Programm sollen Raum zum Diskutieren und Reflektieren geben. Die Vielfalt, die die Filmemacher:innen bieten, könnte kaum größer sein. Jedes Genre und jede Form ist vertreten: Skurriles trifft auf Realismus, Sozialpolitisches auf Klamauk, Chaos auf Struktur. Auf diese Programmpunkte dürfen wir uns besonders gespannt sein: Shortynale Shooting-Star Rada Rae, die im 2026 erscheinenden "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" neben Schauspielgröße Ralph Fiennes zu sehen sein wird, ist heuer wieder mit einigen Kurzfilmen bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals zu bestaunen.

Auch der obskure Oscar-Preisträger 2025 "I'm Not A Robot" wird über Klosterneuburgs Leinwand flimmern und dabei der Frage nachgehen, ob ein Captcha Test über das Menschsein bestimmt.

Im Kurzfilm "OSTRICH", der heuer bei der Shortynale seine Österreich-Premiere feiert, wird ein kleiner Spatz täglich mit Bildern von Sträußen konfrontiert und strebt an, selbst einer zu werden. Der ergreifende Kurzfilm und Palme D’Or Gewinner "The Man Who Could Not Remain Silent" erzählt von der wahren Geschichte von der Entführung und des Verbrechens in einem Personenzug auf der Fahrt von Belgrad nach Bar.

© Shortynale Impressionen des Shortynale Kurzfilmfestivals in Klosterneuburg

Niederösterreich-Premiere Besonders freuen können sich Besucher:innen auf das Langfilm-Special. Nachdem Regisseurin und Shortynale-Jurorin 2025 Olga Kosanović das Shortynale-Publikum im Jahr 2023 mit ihrem Kurzfilm "Land der Berge" beeindruckt hat, widmet sie sich in "Noch lange keine Lipizzaner" abermals der Frage nach Zugehörigkeit, Identität und dem schwierigen Weg zur österreichischen Staatsbürgerschaft – diesmal im dokumentarischen Langfilmformat. Bei der Shortynale feiert Kosanovićs Langfilmdebüt seine Niederösterreich-Premiere.

© Shortynale Impressionen des Shortynale Kurzfilmfestivals in Klosterneuburg

Horror und Karaoke Pünktlich zum 50-jährigen Geburtstag der "Rocky Horror Picture Show" lädt die Shortynale gemeinsam mit dem Slash Filmfestival begnadete Horror Shorts aus aller Welt ein und lehren Klosterneuburgs Nachtschwärmer:innen das Fürchten. Wer hier noch nicht genug geschrien hat, kann am Donnerstag, 14. August, seinen Mut erneut unter Beweis stellen und bei der Karaokeparty die letzten funktionierenden Stimmbänder strapazieren.

Shortynale-Ticketinfos Tagespässe sind um 7 € erhältlich

Festivalpass um 15 €, beinhaltet eine Shortynale-Goodiebag

Eröffnung, 12. August 20:30: bei freiem Eintritt

Preisverleihung, 16. August 20:30: bei freiem Eintritt Vergünstigungen: Den Festivalpass gibts zum Preis des Tagesticket mit: Ö1 Club

Klimaticket

Familienpass NÖ

Der Standard Abo Bei deinem Nonstop Kinoabo ist die gesamte Shortynale inkludiert! Die Pässe sind ab Dienstag, den 12. August 16 Uhr vor Ort erhältlich! Weitere Festival-Infos gibt es hier!