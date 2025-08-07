Shortynale 2025: Kurzfilmfestival aus Klosterneuburg
Es ist wieder Shortynale-Zeit: 2025 findet das Klosterneuburger Kurzfilmfestival vom 12. bis 16. August statt. Das sorgfältig kuratierte Programm vereint preisgekrönte Shorts aus aller Welt mit Kurzfilmen aus der Region. Wie jedes Jahr dürfen sich Besucher:innen auf prominente Gäste, eine hochkarätige Jury und spannende Gespräche rund um das Festival freuen.
Diese Shortynale-Highlights erwarten uns
Die Kurzfilme im heurigen Programm sollen Raum zum Diskutieren und Reflektieren geben. Die Vielfalt, die die Filmemacher:innen bieten, könnte kaum größer sein. Jedes Genre und jede Form ist vertreten: Skurriles trifft auf Realismus, Sozialpolitisches auf Klamauk, Chaos auf Struktur. Auf diese Programmpunkte dürfen wir uns besonders gespannt sein:
Shortynale Shooting-Star Rada Rae, die im 2026 erscheinenden "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" neben Schauspielgröße Ralph Fiennes zu sehen sein wird, ist heuer wieder mit einigen Kurzfilmen bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals zu bestaunen.
Auch der obskure Oscar-Preisträger 2025 "I'm Not A Robot" wird über Klosterneuburgs Leinwand flimmern und dabei der Frage nachgehen, ob ein Captcha Test über das Menschsein bestimmt.
Im Kurzfilm "OSTRICH", der heuer bei der Shortynale seine Österreich-Premiere feiert, wird ein kleiner Spatz täglich mit Bildern von Sträußen konfrontiert und strebt an, selbst einer zu werden. Der ergreifende Kurzfilm und Palme D’Or Gewinner "The Man Who Could Not Remain Silent" erzählt von der wahren Geschichte von der Entführung und des Verbrechens in einem Personenzug auf der Fahrt von Belgrad nach Bar.
Niederösterreich-Premiere
Besonders freuen können sich Besucher:innen auf das Langfilm-Special. Nachdem Regisseurin und Shortynale-Jurorin 2025 Olga Kosanović das Shortynale-Publikum im Jahr 2023 mit ihrem Kurzfilm "Land der Berge" beeindruckt hat, widmet sie sich in "Noch lange keine Lipizzaner" abermals der Frage nach Zugehörigkeit, Identität und dem schwierigen Weg zur österreichischen Staatsbürgerschaft – diesmal im dokumentarischen Langfilmformat. Bei der Shortynale feiert Kosanovićs Langfilmdebüt seine Niederösterreich-Premiere.
Horror und Karaoke
Shortynale-Ticketinfos
- Tagespässe sind um 7 € erhältlich
- Festivalpass um 15 €, beinhaltet eine Shortynale-Goodiebag
- Eröffnung, 12. August 20:30: bei freiem Eintritt
- Preisverleihung, 16. August 20:30: bei freiem Eintritt
Vergünstigungen: Den Festivalpass gibts zum Preis des Tagesticket mit:
- Ö1 Club
- Klimaticket
- Familienpass NÖ
- Der Standard Abo
Bei deinem Nonstop Kinoabo ist die gesamte Shortynale inkludiert!
Die Pässe sind ab Dienstag, den 12. August 16 Uhr vor Ort erhältlich!