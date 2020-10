"Shotgun Wedding": Action-Romanze mit Jennifer Lopez und Armie Hammer

Die Produktion der Action-reichen romantischen Komödie beginnt laut Hollywood-Studio Lionsgate Anfang des nächsten Jahres. Regie wird Jason Moore ("Pitch Perfect") führen. Die Story dreht sich um das Paar Darcy (Jennifer Lopez) und Tom (Armie Hammer), die ihre Verwandtschaft zu einer großen Hochzeitsfeier eingeladen haben. Kurz vor dem Event bekommen beide kalte Füße, dann wird die teure Feier auch noch von Verbrechern auf den Kopf gestellt, die Besucher als Geiseln nehmen. Das Paar muss sich und seine Gäste retten.

Latina-Star Lopez war zuletzt in dem Film "Hustlers" (2019) in der Rolle einer Ex-Stripperin auf der Leinwand zu sehen. Hammer war zuletzt im Netflix-Psychothriller "Rebecca" (2020) zu sehen und ist vor allem durch seine Rolle in der Oscar-prämierten Roman-Verfilmung "Call Me By Your Name" (2017) bekannt.