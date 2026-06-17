Der grüne Oger ist zurück: Universal Pictures hat am Dienstag den ersten offiziellen Trailer zu "Shrek 5" veröffentlicht - der erste Film der Reihe seit "Für immer Shrek" aus dem Jahr 2010. Mike Myers (63), Cameron Diaz (53) und Eddie Murphy (65) leihen erneut Shrek, Fiona und dem Esel ihre Stimmen. In die Kinos kommt der Film am 30. Juni 2027. Im Mittelpunkt des Teasers steht der beliebte Esel: Murphys Figur monologisiert begeistert über das nächste Abenteuer - sehr zum Verdruss von Shrek. Die Familie zieht durch eine neue Stadt, mit dabei sind die beiden Oger-Söhne Fergus und Farkle. Ihnen leihen "Superman"-Darsteller Skyler Gisondo (29) und "Saturday Night Live"-Comedian Marcello Hernández (28) die Stimmen. Wie der Trailer verrät, landet die Familie dabei auch im Gefängnis. Der vielleicht härteste Teil dabei ist, dass Esel den Song "Roxanne" von The Police schmettert.

Plot-Details sind nicht bekannt Auch alte Bekannte tauchen wieder auf. Der Lebkuchenmann tanzt durchs Bild und ein zwielichtiger Schneemann erinnert verdächtig an Olaf aus "Die Eiskönigin". Wer im Trailer noch fehlt, ist die Tochter von Shrek und Fiona: Diese Rolle übernimmt Berichten zufolge Hollywoodstar Zendaya (29). Viel mehr ist über die Handlung bislang nicht bekannt. Offiziell beschreibt der Verleih "Shrek 5" lediglich als "spannend, magisch und unendlich witzig" - ein neues Abenteuer rund um einen der "beliebtesten Animationshelden aller Zeiten".

Vertraute Gesichter hinter der Kamera Regie führen die "Shrek"-Veteranen Conrad Vernon und Walt Dohrn. Vernon, der in der Reihe dem Lebkuchenmann seine Stimme leiht, gehörte schon zum Regieteam des oscarnominierten "Shrek 2". Dohrn arbeitete am zweiten und dritten Teil als Autor mit und verantwortete bei "Für immer Shrek" die Story - dort sprach er außerdem den Bösewicht Rumpelstilzchen. Die Co-Regie übernimmt Brad Ableson ("Minions").

Erfolgreiche Filmreihe Die Bilanz der "Shrek"-Filme kann sich sehen lassen: Der erste "Shrek" gewann 2001 den allerersten Oscar für den besten Animationsfilm. Es folgten "Shrek 2" (2004), "Shrek der Dritte" (2007) und "Für immer Shrek" (2010). Gemeinsam spielten die vier Filme weltweit mehr als 2,9 Milliarden US-Dollar ein. Dazu kommen ein Broadway-Musical, eine Live-Tournee und Attraktionen in den Universal-Themenparks. Auch der Gestiefelte Kater bekam mit zwei Ablegern bereits seine eigene Bühne.