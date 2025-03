Details zur Handlung gibt es noch nicht, der nicht einmal 30-sekündige Clip verrät aber: Zendaya wird Shreks Tochter Felicia sprechen, die mittlerweile eine Teenagerin ist. Für die Schauspielerin könnte damit ein kleiner Traum in Erfüllung gehen. Zumindest deutete sie schon 2017 an, dass sie offenbar ein großer Fan der Reihe ist. Damals schrieb sie bei Twitter, heute X, dass sie sich als Erwachsene zu häufig "Shrek" ansehe. "Das ist gut gealtert", scherzt der offizielle "Shrek"-Instagram-Account jetzt.

Längere Wartezeit auf "Shrek 5"

Neben Zendaya kehren auch altbekannte Stars der Filmreihe zurück. Mike Myers (61) spricht wieder den namensgebenden Oger Shrek, Eddie Murphy (63) wird erneut als Esel zu hören sein und Cameron Diaz (52) gibt die Fiona.

Im vergangenen Jahr war zunächst vermutet worden, dass "Shrek 5" bereits 2025 in die Kinos kommen würde. Im Sommer kündigte DreamWorks Animation dann an, dass es doch erst am 1. Juli 2026 soweit sein soll. Die Arbeiten an dem Film gestalten sich aber offenbar aufwendiger als geplant. Im Teaser heißt es nun, dass "Shrek 5" pünktlich zu "Weihnachten 2026" erscheinen soll.