"The Shrink Next Door"-Trailer: Psycho-Spiele mit Rudd und Ferrell

Will Ferrell und "Ant-Man" Paul Rudd machen gemeinsame Sache: Für die limitierte Apple+-Serie "The Shrink Next Door" erzählen die beiden Schauspieler eine bizarre Geschichte, die noch dazu auf wahren Ereignissen beruht.

Es geht um den Psychiater Dr. Isaac "Ike" Herschkopf (Rudd), der sich auf Stars spezialisiert hat, und seinen Langzeit-Patienten Martin "Marty" Markowitz (Ferrell). Über die Jahre hinweg nimmt diese Behandlung immer seltsamere Formen an, wie bereits der Trailer zeigt: