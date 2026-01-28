"Shrinking"-Staffel 3: Wie viele Folgen, wann ist das Finale?
Die gefeierte Comedyserie mit Harrison Ford und Jason Segel in den Hauptrollen kehrt endlich zurück
Die Geschichte des trauernden Therapeuten Jimmy Laird und die seines an Parkinson erkrankten Mentors Dr. Paul Rhoades geht in die dritte Staffel. Diesmal dürfen wir uns bei "Shrinking" auf Apple TV vor allem auf Michael J. Fox als Gaststar freuen, aber auch Jeff Daniels gibt hier seinen Einstand als Jimmys Vater. Doch uns interessiert hier nicht so sehr die Besetzung, sondern wir wollen euch den Episodenfahrplan verraten.
Wie viele Folgen hat "Shrinking"-Staffel 3?
Die Comedyserie wird insgesamt 11 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Es geht los ab 28. Jänner 2026 auf Apple TV- danach folgt jeweils mittwochs eine weitere Folge Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 28. Jänner 2026: Episode 1
- 4. Februar 2026: Episode 2
- 11. Februar 2026: Episode 3
- 18. Februar 2026: Episode 4
- 25. Februar 2026: Episode 5
- 4. März 2026: Episode 6
- 11. März 2026: Episode 7
- 18. März 2026: Episode 8
- 25. März 2026: Episode 9
- 1. April 2026: Episode 10
- 8. April 2026: Episode 11 (Finale)